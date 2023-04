Assistenzsysteme im Maschinenbau

Im beruflichen Umfeld gewinnen - auch außerhalb von Büroarbeitsplätzen - digitale Assistenzsysteme zunehmend an Terrain. Die Schweizer Werkzeugmaschinenherstellerin United Grinding Group bietet digitale Produkte an, die ihren Kunden nicht nur die Arbeit erleichtern, sondern auch Zeit und Geld sparen.

Was erleichtert die Arbeit an den Maschinen in einem Industriebetrieb? «Dass ich schnell und unkompliziert Hilfe bekomme, wenn die Maschine steht», könnte die Antwort einer Maschinenbedienerin lauten. «Dass ich einen Überblick über alle anstehenden Wartungsarbeiten habe und so keine wichtigen Termine mehr verpasse», könnte ein Instandhalter sagen. «Dass ich auch von unterwegs sehen kann, ob alle Maschinen in meiner Produktion laufen», könnte die Antwort des Produktionsleiters sein.

Unterschiedliche Anwendergruppen haben also unterschiedliche Anforderungen an die moderne Produktion.