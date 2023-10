Starke Unterstützung

„Aber ein noch so gutes Fünf-Achs-CNC-Bearbeitungszentrum löst allein keine Aufgaben“, sagt Priesching. Zuerst sei man ob einer neuen Technologie ein wenig skeptisch gewesen. Und die Programme der alten Fräsmaschine waren nicht mehr zu verwenden. „Da hat uns Felder stark unterstützt und uns einen Anwendungstechniker zur Verfügung gestellt, mit dem wir sämtliche Teile neu programmiert, bearbeitet und die Maschine sowie die neue Arbeitsweise kennengelernt haben. Das war sehr hilfreich. Den Techniker hätten wir am liebsten gleich bei uns behalten“, scherzt Elisabeth Priesching. Doch für die Arbeit am CNC-Bearbeitungszentrum wurde rasch ein neuer Mitarbeiter engagiert, ein Lehrling „schaut diesem über die Schulter, um die Technologie gleich mit zu erlernen“.

Die Profit H500 läuft praktisch den ganzen Tag. Als das Tischler Journal den Betrieb besuchte, wurden gerade kleine Bretter mit heiklen Zinken gefräst: „Ein Werkstück wird mit der Pendelbearbeitung in kürzester Zeit fertig“, sagt der Mitarbeiter.

Mit dem Fünf-Achs-Kopf von Format4 werden alle Verbindungen, Formen und Bearbeitungen in höchster Präzision ausgeführt. Die sich automatisch positionierenden Konsolen erleichtern das Aufspannen von komplexen Bauteilen in Hundertstelmillimeter-Genauigkeit.

Per Hand und simultan

Kommen „im Regelfall“ die Fertigungsdaten aus der Arbeitsvorbereitung, so arbeitet man bei Priesching anders: „Ohne Tischlersoftware haben wir uns selbst etwas programmiert und arbeiten mit Handlisten“, sagt Maximilian Priesching. „Bei der Gestaltung eines neuen Stuhls bauen wir zuerst einen echten Prototypen händisch zusammen. Da wird nichts am Computer in 3D designt, das verleiht keinerlei haptisches Gefühl, man spürt nicht, ob man ergonomisch gut drauf sitzt.“

Bei den Sesselbeinen war die erste Herausforderung, die gebogenen Teile sicher zu spannen. Das geht nicht mit den herkömmlichen Vakuumsaugern, „da haben wir uns eigene Unterlagsschablonen gefräst“. Die Software F4Solid generiert das CAM-Programm. Danach kann die Profit H500 mit der Fünf-Achs-Simultanbearbeitung loslegen und die komplexen Freiformen der Sesselbeine und Lehnen fräsen. Und weil mit der Profit H500 technisch und wirtschaftlich praktisch alles möglich ist, hat die Tischlerei Priesching ihr Spektrum um Regale und Kommoden erweitert.