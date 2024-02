Die Maschine zum manuellen Gesenkbiegen lässt sich mit der neuen RA-Steuerung (Right Angle = richtiger Winkel) sehr einfach programmieren und ist mit den Technologiedaten von Trumpf fürs Biegen ausgestattet. Bei der Maschinensteuerung setzt der Maschinenbauer auf eine nutzerfreundliche Bedienoberfläche.

„Die TruBend 1000 ist konsequent auf die Anforderungen von Metallbaubetrieben zugeschnitten, die in die Biegetechnologie einsteigen wollen. Die Maschine ist genauso zuverlässig wie unsere High-End-Modelle, aber deutlich günstiger. Damit bieten wir den Anwendern mehr Lösungen an, mit denen sie wachsen und wettbewerbsfähig fertigen können“, sagt Stephan Mayer, Vorstand Werkzeugmaschinen bei Trumpf.

Zur Verfügung stehen verschiedene Maschinentypen mit einer Presskraft von 60 bis 320 Tonnen und Kantlängen von zwei bis vier Metern. Damit eignet sich die Maschine für ein breites Spektrum an Biegeteilen. In der günstigsten Ausführung – dem Classic Model – kostet die Maschine rund zwei Drittel weniger als eine TruBend 5000.

Einfache Bestellung, schnelle Lieferung

Die Maschine ist in zwei Ausführungen erhältlich – Classic und Comfort. Kunden können sich auf einer Landing Page über die Lösung informieren und das gewünschte Modell direkt online bestellen. Da die Maschinen bereits vorkonfiguriert sind, liefert Trumpf sie innerhalb weniger Tage aus. „Kleinere Unternehmen möchten möglichst sofort an ihrer neuen Maschine loslegen, da sie im Gegensatz zu größeren Firmen weniger Kapazitäten haben, um ihre Aufträge abzuarbeiten. Mit der vorkonfigurierten Ausstattung der TruBend 1000 und dem Online-Vertrieb gewährleisten wir eine rasche Lieferung“, sagt Harald Böck, Produktmanager bei Trumpf. Mit der TruBend 1000 genießen Anwender auch den Service mit modernen, digitalen Technologien. Bei Fragen oder Problemen schalten sich die Trumpf-Experten „remote“ auf die Maschine und unterstützen den Kunden aus der Ferne. Bei der Ausstattung der TruBend 1000 haben sich die Maschinenbauer an den Bedürfnissen von Unternehmen orientiert, die ins Biegen einsteigen. So ist die Maschine in der Classic-Ausführung mit einem in diesem Kundensegment gängigen Klemmsystem ausgestattet. Damit lassen sich bereits vorhandene Biegewerkzeuge nutzen. Das Comfort-Modell verfügt über eine Klemmung, die mit den Biegewerkzeugen von Trumpf kompatibel ist. Anwender erhalten auch Zugang zu einer Demo-Version der Offline Programmiersoftware TecZone Bend. Damit lässt sich die Maschine hauptzeitparallel vom Büro aus programmieren, was die Produktivität weiter steigert.

Perfekt für einfache Bauteile und mittlere bis große Stückzahlen

Die TruBend 1000 in der Classic-Variante eignet sich für die Fertigung von einfachen und mittelkomplexen Bauteile in mittleren Losgrößen. Das Comfort-Modell eignet sich mit seinem Werkzeugsystem auch für kleine Losgrößen, da sich hier Werkzeugwechsel schnell und automatisierter durchführen lassen. Die Maschine ist vor allem für kleinere Unternehmen oder Lohnfertiger attraktiv, die im Einschicht-Betrieb arbeiten. [gw] //