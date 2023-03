Seit unserem letzten Artikel hat sich einiges im Haus Shaper getan. In Sachen Software-Updates ist nun die Version Jenner für die Maschinen beider Generationen aktuell. Neue Versionen werden auch weiterhin einmal jährlich verfügbar sein. Wer seine Origin nicht über WLAN updaten möchte, kann dies über eine am Rechner heruntergeladene Softwareversion via USB tun. Unter anderem ist nach einem der letzten Updates das manuelle Bestimmen vom Fräsernullpunkt in der Z-Achse möglich. Mit "Studio" ist eine browsergeführte intuitive Zeichensoftware für das Handwerk erhältlich. So können Tischler*innen jederzeit am Rechner, aber auch am Tablet oder Smartphone ihre Ideen digital umsetzen. Auch bereits erstellte SVG- und DXF-Dateien lassen sich mit "Studio" integrieren. Eine große Anzahl an vorgefertigten Motiven steht neben einer Design-Bibliothek zur Auswahl. Neben der Origin können auch weitere Maschinen und Geräte, die mit SVG-Dateien arbeiten, unterstützt werden. Während mit "Studio Lite" eine abgespeckte kostenfreie Version zur Verfügung steht, fallen für das "Studio"-Abo Kosten in Höhe von derzeit 100 € netto im Jahr an. Mit der Funktion AutoPass lassen sich Fräsungen ohne Unterbrechung wie zusätzliches Nachstellen der Frästiefe umsetzen. Einmal eingegeben, muss der Fräsvorgang nicht für jede Nachstellung unterbrochen werden. Egal bei welcher Kontur. Auch das Schlichten für das endgültige Finish kann eingearbeitet werden. In dem Beschlagskatalog von ShaperHub ist diese Funktion bereits eingearbeitet. AutoPass kostet einmalige 199 Euro netto und kann dauerhaft auf dem Gerät genutzt werden. Bei einem Maschinenwechsel besteht die Möglichkeit, AutoPass über den Shaper-Support mit auf die neue Maschine zu übernehmen.