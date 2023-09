FELDER: SICHER SÄGEN UND MÖBELFERTIGUNG 4.0

Am Standort Wallern an der Trattnach präsentiert die Felder Group ihre Innovationen, wie das bereits vielfach in der Praxis bewährte „Preventive Contact System“ PCS. Damit werden schwere Unfälle an der Formatkreissäge verhindert. Noch bevor ein Finger das Sägeblatt „kontaktiert“, löst PCS aus und versenkt das Sägeblatt blitzartig unter den Tisch – und zwar in Millisekunden. Nach einem Einsatz bleiben Maschine und Sägeblatt völlig beschädigungsfrei. Auf Knopfdruck ist PCS sofort wieder aktiv und es kann sicher weitergearbeitet werden. Felder stattet aktuell die Format4-Formatkreissägen Kappa 450 und 450 x-motion sowie Kappa 550, 550 e-motion/x-motion mit dem hochsicheren System aus.

Platten aufteilen steht am Anfang der Fertigung. Das geht bei Felder mit den massiv gebauten Sägen von Mayer. Kurze Schnittzyklen, Schnittoptimierung mit Barcode-Etikettierung und neue Software garantieren rationelle Plattenzuschnitte.

Speziell für kleine Tischlerbetriebe, die universell mit der 5-Achs-Technologie fertigen wollen, zeigt Felder das CNC-Bearbeitungszentrum Profit H350R von Format4. Starke Spindeln garantieren exzellente Ergebnisse beim Fräsen, Bohren und Sägen. 18 einzeln abrufbare Bohrspindeln und ein integriertes Nutsägeaggregat sorgen für hohe Bearbeitungsvielfalt und kurze Produktionszyklen.

„Live“ zu sehen ist auch, wie bei Felder die hocheffiziente 4.0-Möbelfertigung funktioniert: Inmitten eines durchgängig generierten F4-Solutions-Produktionsprozesses mit dem Format4-CNC-Bearbeitungszentrum Profit H80I. Damit werden Maßmöbel mit allen Bohrungen, Nuten und Verbindungen in nur einem Arbeitsgang fertig. Nesting-Technologien sichern dabei die höchstmögliche Material- und Zeitersparnis. Bis hin zur Vollautomatisierung kann die Profit H80I mit Be- und Entladungslösungen erweitert werden und erreicht so maximale Durchlaufraten.

Ein weiteres Highlight: PUR-Kantenanleimen ohne Leimbecken. Das funktioniert mit einer Tempora F600 60.06 von Format4 und der glueBox. Diese macht die Verarbeitung von PUR-Klebern einfach und unkompliziert. Hitze- und Wasserbeständigkeit, eine minimale Leimfuge und weniger Kleberverbrauch – alle Vorteile des PUR-Klebers kann die glueBox nutzen. PUR-Mankos wie komplizierte Verarbeitung, verschmutzte, verhärtete Leimbecken, lästige Reinigung sowie aufwendige Lagerung sind Vergangenheit. Anstatt des PUR-Klebers im Leimbecken verschmilzt in der glueBox ein dünner PUR-Klebestreifen fast unsichtbar zwischen Kantenmaterial und Werkstück. In nur 90 Sekunden ist die Tempora F600 einsatzbereit, dann kann der Bediener frei wählen: Rollen mit 25 oder 100 Laufmetern für 16, 19, 28 oder 40 mm Werkstückhöhe.

Gezeigt werden auch neue Breitbandschleifmaschinen von Format4: Die Modelle findustry 1352, 1353, 1354 lassen sich spezifisch konfigurieren, entweder mit zwei, drei oder vier Aggregaten. So werden individuelle Anforderungen hinsichtlich Oberflächenergebnis und Bearbeitungseffizienz garantiert erfüllt.