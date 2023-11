Ozapft war wieder einmal bei den Oktoberfesten der Husqvarna Construction. Das Unternehmen veranstaltet alle zwei Jahre seine Version der Münchener Wiesn und nutzt dies, für die Präsentation von Produktneuheiten im Bereich Beton- und Oberflächenbearbeitung. Diesmal fanden die Oktoberfeste der Betonbearbeitung am 13. Oktober im deutschen Limburg an der Lahn und am 19. und 20. Oktober im salzburgischen Thalgau statt.

Kunden aus Deutschland und Österreich besuchen die beiden Husqvarna-Standorte, um sich über Technologien, Maschinen und Diamantwerkzeuge für Beton- und Oberflächenbearbeitung zu informieren – und vor allem, um sie vor Ort gleich auszuprobieren. In Thalgau mit dabei waren diesmal auch 20 Händler und Endkunden aus Kroatien und Slowenien. „Das gibt schon mal einen Vorgeschmack auf die geplante Roadshow im März 2024 in beiden Ländern“, erklärte Uros Vrbnic CEO von Urni d.o.o., in Ljubljana, Slowenien