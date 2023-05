Die All-Material Platform trennt den 3D-Drucker in zwei Teile. Die sogenannten Build Modules beinhalten alles, was mit dem Druckmaterial in Berührung kommt, wie die Pulvertanks und den Recoater. Der zweite Teil, die Fusion Modules, sind nicht mit Pulver kontaminiert und enthalten die teureren Komponenten wie den Laser und die Optiken. Dank dieser Modularität können sowohl verschiedene Polymere als auch Metalle auf der gleichen Produktionslinie ökonomisch verarbeitet werden. Am spannendsten sei laut Sintratec, dass alle Module untereinander kompatibel und austauschbar seien.