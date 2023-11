Mehr KI, weniger Mensch?

Die Basics

Die Idee „denkender Maschinen“ ist ziemlich alt, und auch der Begriff „Künstliche Intelligenz“ oder Artificial Intelligence (AI) wird schon seit den 1950er Jahren benutzt, wenn es um maschinelle Systeme geht, die menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen. KI-Systeme „lernen“ aus verarbeiteten Daten, indem sie ihre Algorithmen anpassen. Sie kommen zu Ergebnissen, die nicht im ursprünglichen Programm festgelegt sind. Im Wesentlichen geht es dabei um das Erkennen von Mustern in großen Datenmengen und um das Ableiten von Entscheidungen.

KI im Blechhandling

Blechbearbeiter haben es nicht einfach: die starke Varianz der Werkstücke bei kleinen Losgrößen, ein hoher Kostendruck und Personalmangel sind die aktuellen Herausforderungen in der Metallbearbeitung. Mit einem mehrteiligen Automation-System von Schmalz soll das Blechteile-Handling automatisiert ablaufen. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine tragende Rolle. Der Hebetechnik-Spezialist hat ein Solution Kit ivOS Sheet Metal entwickelt, das das Blechteile-Handling automatisiert. Das dreiteilige System besteht aus einer 3D-Kamera, dem Vision Operating System ivOS und dem flexiblen Matrixgreifer FMG. Das System passt sich automatisch an die wechselnden Werkstückgeometrien an. Aufwändige Greiferwechsel lassen sich dadurch drastisch reduzieren. Da die Ansteuerung dieses universell einsetzbaren Greifsystems komplex ist, übernimmt eine lernende KI (künstliche Intelligenz) die Aufgabe. Sie erkennt über ein Kamerasystem die unbekannten Werkstücke und steuert den Greifer so an, dass er das Blech bestmöglich aufnehmen kann. Anschließend überwacht das Vision Operating System ivOS die Griffqualität während des Handhabungszyklus und navigiert den Roboter mit dem Produkt kollisionsfrei an die Zielablage. Das alles passiert autonom, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer Fachkenntnisse zur Bedienung der Anlage benötigen.

KI in der Maschinenwartung

In der Industrie ist der Trend zur KI angekommen. Der Werkzeugmaschinenbauer J.G. Weisser Söhne beispielsweise setzt auf KI-Modelle, die vorausschauende Wartung von Drehmaschinen ermöglichen. „Bei der vorausschauenden Wartung wird mithilfe von KI prognostiziert, wann ein Wartungsbedarf an einer Maschine entstehen wird, bevor es zu einem Ausfall kommt“, erklärt Dr.-Ing. Robin Hirt, Geschäftsführer und Gründer des Karlsruher Start-ups Prenode GmbH. Das Softwareunternehmen unterstützt Maschinenbauer dabei, Anlagen mit kundenspezifischen KI-basierten Features auszustatten.

Moderne Produktionsmaschinen können sich mithilfe Künstlicher Intelligenz selbst optimieren, sagt Hirt. „Sie nutzen dazu in der Regel so genannte Machine-Learning-Methoden, die es ihnen ermöglichen, Muster und Zusammenhänge in den Produktionsdaten zu erkennen und daraus automatisch Verbesserungen abzuleiten.“ Auch das Lernen aus Fehlern und die Übernahme des Know-hows von anderen Maschinen sei so in vielen Fällen möglich.

Da die Daten einer einzelnen Drehmaschine häufig nicht ausreichen, um ein präzises KI-Modell zu trainieren, kommt die Technik des Federated Learning zum Einsatz. Federated Learning ermöglicht es, mit dezentral gespeicherten Daten ein gemeinsames KI-Modell zu trainieren, ohne die Daten direkt auszutauschen. Die individuellen Daten verbleiben also auf den jeweiligen Anlagen und müssen nicht zentral an einem Ort, beispielsweise in einer Cloud des Maschinenherstellers, gespeichert werden. Die KI-Modelle schätzen aufgrund aktueller Drehmaschinendaten den gegenwärtigen Zustand der Anlage ab und geben diesen an das Bedienpersonal weiter. Eingesetzt werden dabei neuronale Netze aus dem Bereich des Deep Learnings.