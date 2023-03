Trotz der angespannten Liefersituation hielt Messer Cutting Systems den Lieferzeitpunkt ziemlich genau ein. Innerhalb von nur fünf Tagen erfolgten dann Aufbau, Schulung, Tests, Abnahme und Inbetriebnahme in Ragnitz. So konnte der MetalMaster bereits am fünften Tag produktiv arbeiten. "Die Inbetriebnahme vor Ort mit den Experten von Messer Cutting Systems war sehr erfolgreich. Ich bin sehr zufrieden“, freut sich Metallprofi Michael Messner über das gelungene Projekt und seine positive "Messer Experience".