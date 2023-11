Platten sind in der Tischlerwerkstatt in vielen Ausführungen und Abmaßen vorzufinden. Als Drei-schichtplatte, als beschichtete Spanplatte, als Sperrholzplatte, als Massivholzplatte oder als Arbeitsplatte. Kaum eine Tischlerei, in der keine Plattenwerkstoffe verarbeitet werden. Sei es in den oben genannten Ausführungen, sei es in Form von Sandwichplatten, Hartfaserplatten oder als Kompaktplatte. So unterschiedlich wie die Bezeichnungen und Anwendungsgebiete der Platten, so verschieden sind die Maße und Gewichte. Egal ob Leicht- oder Schwergewicht - Platten sind der Ausgangsstoff für viele Produkte. Deshalb gilt es, das Plattenmaterial fachgerecht und sicher zu verarbeiten. Von der Anlieferung über den Zuschnitt, zur Kantenanleimmaschine über das Bearbeitungszentrum bis hin zur Endmontage, durchläuft eine Platte viele Stationen bis zum Endprodukt.

INDIVIDUELLE SITUATIONEN

So vielseitig wie das Handwerk, so vielseitig sind auch die Werkstoffe, die in den Werkstätten verarbeitet werden. Eine entsprechende Vielfalt ist in der Ausstattung der Werkstätten vorzufinden. Natürlich gibt es den High-Tech Verarbeiter, dessen Plattenwerkstoffe mit hohem Automatisierungsgrad samt moderner Säge- oder Nesting-Lagerkombination automatisch eingelagert und per Knopfdruck auf dem Maschinentisch landen. Doch viele Betriebe, die nicht über solch komplexe Lager- und Zuschnittmöglichkeiten verfügen, verarbeiten ebenfalls Plattenmaterial. Auch bei ihnen gibt es Unterschiede in der maschinellen Ausstattung. Hier muss berücksichtigt werden, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt sind. Ist eine horizontale oder eine vertikale Plattenaufteilsäge vorhanden? Gibt es eine Nestingmaschine? Oder wird ganz klassisch an einer Formatsäge gearbeitet? Die Ansprüche an das Plattenhandling können ganz unterschiedlich sein und müssen deshalb auch unterschiedlich befriedigt werden.

LAGERN UND TRANSPORTIEREN

Viele Werkstätten lagern ihre Platten stehend. Das ist gerade für kleinere Betriebe eine gute Möglichkeit, ihre Plattenwerkstoffe platzsparend zu lagern. Wichtig ist es, stehende Platten gegen ein mögliches Umfallen zu sichern. Daher ist der Einsatz von vertikalen Lagersystemen vorteilhaft. Stehende Platten sind manuell oft auch leichter zu handeln als horizontal Lagernde. Oft muss im Werkstattalltag mit den Plattenmaterialien eine Wegstrecke zwischen dem Lieferplatz, dem Lagerplatz und der Maschine zurückgelegt werden. Hierfür sind verschiedene Hilfsmittel verfügbar. Eine einfache Möglichkeit ist der Plattenklemmwagen, der über zwei mit einer Achse verbundenen Räder verfügt und den stehenden Transport der Plattenwerkstoffe erleichtert. Damit können Gewichte bis 250kg und Materialdicken bis 100mm transportiert werden. Diese Klemmwagen werden oft auch zum Bewegen von anderen Bauelemente eingesetzt.