Herzstück

Origin ist das Herzstück eines stetig wachsenden Systems an Produkten, Zubehör und Services, durch welche sich digitale Prozesse auf ungewohnt einfache und intuitive Weise nutzen lassen. Dazu zählen etwa die Workstation, eine praktische Spannvorrichtung für horizontale sowie vertikale Werkstückspannung, und Plate, eine universelle Schablone für wiederholbar genaue Arbeiten wie das Einlassen von Beschlägen. Neben weiterem Zubehör wie Fräser, Spannzangen und Co entwickelt Shaper aber auch digitale Produkte wie die eigene webbasierte Zeichensoftware namens Studio. Vorteile des Systems: Alles ist aufeinander abgestimmt und nahtlos per Internet und eigenen Konto miteinander verbunden.

Datenübertragung

So gelingt die Datenübertragung in Sekundenschnelle. Sekundenschnell arbeitet auch das neueste Produkt: Trace. Mit diesem Zeichen-Toolkit, bestehend aus einem Rahmen und einer App, können Handyfotos direkt in SVG-Daten umgewandelt werden.

Weiter Infos finden Sie hier.