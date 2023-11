• Große Werkzeugmagazine: Es sind viele, oft große Werkzeuge im Spiel und die Bearbeitungszeiten sind lang.

• Prozesssicherheit, Präzision, Qualität: Hohe Zerspanvolumen und Werkstoffe verlangen Maschine und Werkzeug an Leistung und Stabilität alles ab.

• Flexibilität und Produktivität: ein praxistaugliches Konzept für automatisiertes Werkzeug- und Werkstückhandling für sowohl Varianten- als auch Serienfertigung.

„Über diese speziellen Herausforderungen haben wir mit vielen Anwendern gesprochen“, berichtet Gerhard Ulmer, Vertriebsbereichsleiter Branchen bei Chiron. „Im Ergebnis haben wir heute mit den Baureihen eine grundsolide, vielseitige Basis für die steigende Nachfrage an Heavy-Duty-Anforderungen im Produktprogramm. Und das Plus, das wir den Anwendern mit unseren Turnkey-Lösungen bieten können, ist die hohe Produktivität beim schweren Zerspanen.“ Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, dass sich Stabilität auf allen Ebenen signifikant auf die Produktivität auswirkt. Eine DZ 16 W mit HSK-A63 beweist sich bei einem Anwender in der Fertigung von Pressbacken, sogenannten Crimp Jaws. Diese sind in hydraulischen Crimp-Werkzeugen für Arbeiten an potenziell spannungsführenden Leitungen verbaut. Der Prozess ist für eine automatisierte Variantenfertigung von zwölf verschiedenen Bauteilen aus 42CrMo4 ausgelegt. Es wird wie zuvor auch doppelspindlig zerspant und mit dem Wechseltisch hauptzeitparallel be- und entladen und umgespannt. Die thermische, statische und dynamische Stabilität, wie sie die Baureihe 16 bietet, verschiebt die Leistungsgrenze definitiv nach oben. Sei es in der Dynamik, die ein High-Feed-Fräser fordert, oder in der Steifigkeit und dem Drehmoment, den ein maximales Zeitspanvolumen Q spanender Igelfräser braucht. Unterm Strich stehen 15 Prozent mehr Teile in der gleichen Zeit. Das zahlt sich aus und stärkt den Kunden im Wettbewerb. Manuel Jans, Projektierungsleiter der Chiron Group im Kompetenzteam Schwerzerspanung: „Die Baureihen 16 und 22 sind seit ihrer Markteinführung erfolgreich am Schwerzerspanen. Unter anderem in der Bearbeitung von Stator- und Motorgehäusen für E-Fahrzeuge.“ Wo die Chiron Group mit ihrem Schwerzerspanungsprogramm hin will, zeigt auch die Weiterentwicklung. Seit Kurzem steht Komplettbearbeitern unter den Schwerzerspanern auch eine Mill-Turn-Version der Baureihe 22 zur Auswahl: Zur doppelspindligen Fräspower mit einem Zeitspanvolumen Q von 1.280 Kubikzentimetern pro Minute und Spindel kommt die volle Drehleistung mit 610 Newtonmetern und 1.800 Umdrehungen pro Minute. Für die Maschinen stehen seites Chiron auch Automationslösungen parat: individuelles Werkzeug- und Werkstückhandling mit Roboter, Plattenspeicher, Hintergrundmagazin sowie Greifer- und Vorrichtungswechselstationen.

EMCO: Mit der Powermill in die Zukunft

Südstahl, ein mittelständischer Spezialist für die Verarbeitung von Stahl und Anbieter von Lagersystemen hat in eine neue Werkzeugmaschine investiert. Die alte Bearbeitungs- und Fräsmaschine wurde ausgetauscht gegen die moderne und flexible Portalfräsmaschine Powermill von Emco. Im Vorfeld dieser Anschaffung galt es eine Vielzahl an Kriterien zu analysieren und das am Markt verfügbare Angebot zu sondieren. „Dabei ist die Auswahl des passenden Maschinentyps für uns als Auftragsfertiger eine große Herausforderung: wir müssen auch in den kommenden Jahren die Anforderungen der Kunden bewältigen, ohne genau zu wissen, in welche Richtung sich diese Anforderungen entwickeln. Somit spielt ein hohes Maß an Flexibilität eine entscheidende Rolle“, erläutert Ulrich Käuferle. „Die Wettbewerbsfähigkeit wird langfristig durch eine hohe Produktivität bei tragfähigen Kosten gesichert. Entscheiden wir uns für das falsche Konzept, greifen unsere Kunden auf andere Anbieter zurück“, so der Südstahl-Geschäftsführer weiter. Außerdem wolle man seinen Fachkräften einen modernen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz bieten.

Nach einem aufwändigen Auswahlprozess unter Einbeziehung aller im Unternehmen verfügbarer Expertise fiel die Wahl letztendlich auf die Powermill HPC-3 des Herstellers Emco. Für dieses hochmoderne Produkt sprach zum einen die „Box-in-Box“-Konstruktion, die eine maximale Präzision bei der Bearbeitung gewährleistet. Zum zweiten überzeugt die „Powermill“ dadurch, dass sie sehr flexibel in verschiedensten Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen kann: dies sowohl in der Luft- und Raumfahrttechnik als auch im allgemeinen Maschinenbau.Bei der Powermill handelt es sich um eine Universalfräsmaschine für die effiziente Bearbeitung von sperrigen und schweren Werkstücken. Hierbei bietet die massive Struktur dieser Portalfräsmaschine vielfältige Einsatzmöglichkeiten – bei gleichzeitiger Dynamik. Ihr kompaktes Design ermöglicht eine einfache Werkstückhandhabung, Einrichtung und Aufspannung. Die Powermill verfügt über zahlreiche Optionen und Systeme wie unter anderem einen Fräskopfwechsler, eine zweifache CNC-Plattform sowie einen Werkzeugwechsler mit 60 Plätzen. Der maximale Bearbeitungsbereich umfasst 10.000 x 3.000 x 1.500 Millimeter.

Die Powermill wurde bei Südstahl zusätzlich mit einer Vorrichtung für die Pendelbearbeitung ausgestattet. „Somit können wir die Rüstzeiten optimieren und die Laufzeiten der Anlage erhöhen“, erklärt Produktionsleiter Oliver Wetzenbacher. „Mit dieser Ersatzinvestition haben wir die Weichen in die Zukunft gestellt“, kommentiert der technische Leiter Peter Birkner die Neuanschaffung. „Mit der Präzision dieser Maschine erfüllen wir die geforderten Qualitätsansprüche unserer Kunden. Und gleichzeitig erweist sich die neue Fräsmaschine durch das optimierte Rüsten und Einrichten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitaus bedienerfreundlich“, so Peter Birkner abschließend.

GF Machining: Schwere Zerspanung bedeutet Hochleistungsfräsen

Hochleistungsfräsen steht für eine hohe Abtragrate beim Schruppen, hohe Präzision bei großen, schweren Teilen und engste Toleranzen nach der Feinbearbeitung. Ebenso steht der Begriff bei GF Machining Solutions für Oberflächengüte bei leichten oder schweren Teilen und eine flexible Teileproduktion sowie hohe Produktivität. Die Lösungen von GF Machining Solutions im Bereich Schwerzerspanung sind zum Beispiel die fünfachsigen Fräsmaschinen-Baureihen Mikron Mill S U und Mill X U sowie die dreiachsigen Baureihen Mikron Mill S oder Mill X. Diese arbeiten präzise mit hoher Dynamik. Die Maschinen sind leicht zugänglich und benötigen nur wenig Platz – ob als Einzelmaschine oder in Kombination mit einer Automatisierungszelle. Die serienmäßige AMC (Automated Machine Calibration, automatisierte Maschinenkalibrierung) sorgt für eine optimale Kalibrierung und die Kühlung aller Maschinenkomponenten hält den Prozess auch bei langen Fräs- und Schleifarbeiten stabil. Mit seinem Zerspanungs-Know-how und dem modernen Maschinenpark kann HLM sehr flexibel auf Kundenanforderungen reagieren und höchstmögliche Präzision und Qualität bieten. Mit GF als Partner hat man bereits seit den Achtzigerjahren die modernsten Maschinen im Einsatz und konnte seine Prozesse dank der neuen Technologien stets optimieren. Firmengründer Heinz Leuthold hat in eine Mikron Mill X 400 mit Schleiffunktion investiert, um im Bereich Koordinatenschleifen, kombiniert mit Hartfräsen wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf der Maschine werden Elektroden bis zu gehärteten Werkstücken bearbeitet, vom Hartfräsen über Koordinatenschleifen bis zum Rundschleifen. Mit der Mill X 400 können die Rundschleifer entlastet werden, weil mit Mehrfachaufspannungen gearbeitet werden kann. Abgesehen davon müssen die Werkstücke nicht mehr von der Koordinatenschleifmaschine auf die Fräsmaschine verschoben werden, sondern können in einer Aufspannung bearbeitet werden. Der große Vorteil für HLM besteht darin, dass die Mill X 400 die bereits bestehenden Mikron Mill S 600 U und die Mill S 500 optimal ergänzt, weil sie die gleiche Spindel mit gleichen Werkzeugkonen und die gleichen Spannmittel besitzt und alle Maschinen mit derselben Heidenhain-Steuerung ausgerüstet sind. Somit ist alles standardisiert und es kann flexibel zwischen den drei Maschinen hin und her gewechselt werden. HLM kann dank der Option Ambient Robust Toleranzen von +/-0,002 Millimetern prozesssicher bearbeiten.

GROB: Trocken und nass

Der Doppelspindler G720F zählt zu den größten Maschinen bei Grob, prädestiniert für die parallele Bearbeitung von Rahmenstruktur- und Fahrwerksteilen, Batteriegehäusen sowie weiteren Bauteilen aus der Automobilindustrie (zum Beispiel Längsträger oder Castingteile aus Aluminiumlegierungen). Da kann die Motorspindel schon mal mit 18.000 Umdrehen pro Minute loslegen.