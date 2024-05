Wie hoch ist das Maschinengewicht? Ein weiterer Punkt sind mögliche Tischbeine oder Untergestelle. Sind die Tischbeine mit Rädern bestückt und einklappbar oder wird ein separates Untergestell benötigt? Kann dieses Untergestell sicher an der Maschine befestigt werden? Wird noch weiteren Platz für den Transport in Anspruch genommen? Wie viel Stauraum muss für das zusätzliche Untergestell im Transporter eingeplant werden. Befinden sich im Maschinengehäuse Tragegriffe? Kann das Untergestell auch für den Maschinentransport auf der Baustelle genutzt werden? Gibt es evtl. Stauraum für das Zubehör? Ist das Anschlusskabel einfach zu verstauen und sicher während dem Transport aufgehoben? Alles Fragen, die eine Fehlentscheidung bei einer Anschaffung langfristig teuer machen können.

VIELSEITIGE MASCHINENAUSFÜHRUNG

Lässt sich das Sägeblatt absenken? Ist das Sägeblatt schwenkbar? Oder ist eine Unterflurzugfunktion vorhanden? Kann die Drehzahl angepasst werden? Hier sind die grundlegenden Funktionen einer mobilen Tischkreissäge gefragt, die das Arbeiten mit diesen kompakten Maschinen so varianten reich machen. Wer des Öfteren Längs- und Gehrungschnitte ausführen muss, ist mit einer Unterflurzugsäge gut aufgestellt. Sind jedoch nur Sägeschnitte wie zum Beispiel auf ein bestimmtes Breitenmaß gefragt, so kann man durchaus auch auf diese Funktion verzichten. Werden unterschiedliche Werkstoffe mit unterschiedlichen Materialeigenschaften gesägt, kann eine Drehzahlregelung durchaus ein großer Vorteil sein. Ist die Spanschutzhaube abnehmbar? In dieser Sägeklasse ist die Haube oft am Spaltkeil befestigt. Kann der Spaltkeil zum Sägen einer Nut oder Falz mit einem Handgriff abgesenkt werden? Oder ist ein aufwendiger Umbau oder Einstellarbeiten erforderlich? Die Einsatzgebiete sollten vor einer Kaufentscheidung unbedingt berücksichtigt werden.

EINFACHER SÄGEBLATTWECHSEL

Wo gesägt wird, da stumpfen auch die Sägeblätter ab. Wie aufwendig ist ein Sägeblattwechsel? Sei es der durch Abstumpfung erforderliche Sägeblattwechsel oder sei es der durch die Materialvielfalt erforderliche Austausch. Hier lohnt es sich, genau hinzuschauen. Auch auf der Baustelle gilt es für Längsschnitte im Massivholzbereich andere Sägeblätter als für den Querschnitt einzusetzen. Oder kommen Materialien wie Aluminium oder Plexiglas zum Einsatz?

TISCHGRÖSSE

Je kleiner der Sägetisch, umso kleiner ist der Arbeitsbereich, der mit der mobilen Tischkreissäge abgedeckt werden kann. Das soll nicht heißen, dass kleinere Abmaße vom Sägetisch sofort ein großer Nachteil sein müssen. Einige Hersteller bieten die Möglichkeit, durch geeignetes Zubehör die Tischfläche zu vergrößern. Andere Anbieter setzen auf eine Auszugfunktion. Hier lassen sich die Tischflächen durch integrierte Auszugslösungen oft auf ein beachtliches Maß vergrößern.

MOBIL SICHER SÄGEN

Sicherheit beim Sägen sollte auch mobil das oberste Kriterium sein. Daher gilt es genau zu schauen und zu kontrollieren wie standfest die Maschine im Einsatz ist. Gibt es eine Sicherheitsabschaltung für das Sägeblatt im Fall eines ungewollten Sägeblattkontaktes?

Mittlerweile bietet diese Funktion ein Hersteller an. Wer jedoch des Öfteren Aluminium sägen möchte bzw. die Maschine im Freien einsetzt, muss zeitweise diese Sicherheitsoption abschalten. Aluminium als Werkstoff oder Feuchtigkeit auf dem Arbeitstisch könnten den Sicherheitsmechanismus ungewollt auslösen. Wer diese Technik einsetzten möchte, sollte immer ein Ersatzsägeblatt und die entsprechende Patrone im Fahrzeug haben. Nur so kann nach einem Auslösen der Sicherheitsabschaltung auch weiter gearbeitet werden.

Weitere Sicherheitseinrichtungen sind die Motorbremse sowie der Not-Aus-Schalter. Auch das, in der Spanschutzhaube einer Maschine integrierte LED-Licht, sorgt durch seine bessere Ausleuchtung des Schnittbereiches für ein mehr an Sicherheit. Andere Hersteller setzten auf einen am Spaltkeil befestigten Rückschlagschutz. Dieser verhindert, das sich Materialteile in Richtung des Anwenders bewegen. Zusätzlich sollte jede Maschine während der Arbeit mit einem geeignetem Sauger abgesaugt werden.

ZUBEHÖR

Auch beim mobilen Sägen gilt es das Sägeblatt immer den Bedürfnissen anzupassen. Längsschnitte, Querschnitte oder Materialien wie beschichtetet Spanplatte, Corian, Kompaktplatte, Plexiglas und Aluminium stellen ganz andere Ansprüche an ein Sägeblatt wie Massivholz. Daher sollte genau geschaut werden, welche Sägeblätter im Baustellenalltag benötigt werden. Bietet das Zubehörprogramm die gewünschten Sägeblätter oder können diese von anderen Werkzeugherstellern in den benötigten Maßen bezogen werden? Stehen im Zubehörprogramm Hilfsmittel wie Tischverbreiterungen, Schiebetische, Transporthilfen oder Ähnliches zur Verfügung.

FAZIT

Mobile Tischkreissägen sind in vielen Ausführungen, Größen und Ausführungen erhältlich. Mit diesem Artikel möchten wir mit Denkanstößen den Fokus für die Entscheidungsfindung vor einer Neuanschaffung schärfen. In unserer Tabelle sind wesentliche Dinge aufgeführt, die wir als wichtig für Einsatz im Baustellenalltag einer Tischlerei fokussieren würden. Natürlich sind die Ansprüche jedes Anwenders so unterschiedlich wie die Facetten dieses Handwerks. Daher bleibt der Rat vor einer Kaufentscheidung die Maschine noch einmal bei einem Händler oder einer Messe in Augenschein zu nehmen. Nur wer die für seine Arbeit optimale Maschine auswählt, kann auch die Ergebnisse erzielen, die seinen Anforderungen entsprechen.