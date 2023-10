Bedarf ermitteln

„Sofern Betriebe Maschinen alleine nutzen, wird in der Regel eine Finanzierung auf mehrere Jahre abgeschlossen oder die Maschine über ein Leasingmodell mittels Raten finanziert – zweiteres Szenario ist aus meiner Sicht besser für ein Sharingmodell geeignet“, skizziert Klaus Weissengruber. Der Geschäftsführer des Traditionsbetriebs Weißengruber mit Sitz im oberösterreichischen Ried in der Riedmark hat nicht nur selbst einen umfassenden Maschinenpark, sondern in seiner Funktion als Landesinnungsmeister-Stv. einen Blick für die Bedürfnisse der Betriebe. Im landwirtschaftlichen Bereich ist das Thema Maschinensharing seit vielen Jahren ein relativ erfolgreiches Konzept und Weissengruber sieht durchaus Potenzial, das Prinzip des Teilens auch auf die Tischlereibetriebe umzulegen. „Beim Ankauf einer CNC-Maschine muss man in der Regel 250.000 Euro aufstellen – und hier sprechen wir vom Einsteigermodell.“ Und nicht jede CNC ist zu hundert Prozent ausgelastet, hier gäbe es viel Luft nach oben. „Wenn sich mehrere Kleinstbetriebe zusammentun, wird nicht nur das Investitionsvolumen leichter stemmbar, sondern auch die Auslastung der Maschine erhöht – eine grundsätzlich positive und sehr nachhaltige Umsetzungsmöglichkeit.“

Klares Nutzungsmodell

Zu beachten gilt es dabei allerdings einiges: Durch die fehlende Mobilität der Maschinen braucht es einen Standort, der für alle Mieter*innen passend ist. Zusätzlich benötigen Maschinenparks eine Infrastruktur: Moderne Absauganlagen, ausreichende Stromversorgung und viel Know-how in der Bedienung. „Eine Maschinenversicherung ist hier unumgänglich“, so Weissengruber weiter. Darüber hinaus könnte es sinnvoll sein, eine Person zu bestimmen, die für die Bedienung der Maschine verantwortlich ist. Viel Transparenz braucht es dazu sowie die Entwicklung eines klaren Nutzungsmodells – inklusive Abrechnungsmodi und Nutzungszeiten. Und auch, wenn das auf den ersten Blick nach viel Aufwand aussieht: Gerade kleinstrukturierte Betriebe könnten auf diese Art und Weise auf einen Maschinenpark zurückgreifen, der sonst nicht so leicht aufzustellen wäre. Noch investitionsintensiver wird es übrigens, wenn es um die Oberflächenbearbeitung geht, beispielsweise bei modernen Zuschnittanlagen oder Lackierstraßen. Kleinere Betriebe kaufen deshalb mittlerweile oft bei Zuschnittbetrieben ein, um ihre Objekte zu realisieren – das schwächt aber über längere Sicht die Kompetenz der Handwerksbetriebe. „Ordentliches Tischlerhandwerk auf höchstem Niveau mit perfekt bearbeiteten Oberflächen braucht viel Wissen und Erfahrung, zusätzlich sind die behördlichen Auflagen für eine Lackieranlage oder einen Spritzraum enorm“, weiß Weissengruber aus eigener Erfahrung. Erst letztes Jahr wurde in seinem Betrieb in eine neue Anlage mit wasserlöslichem Lack und UV-Härtungs-Technologie investiert. Weissengruber überlegt, den kleineren Betrieben in der Region seine Expertise in diesem Bereich anzubieten und macht einen Schritt in Richtung Maschinensharing. „Wenn wir uns weg vom starren Wettbewerbsgedanken hin in Richtung Zusammenarbeit entwickeln, können alle profitieren und unsere Betriebe noch nachhaltiger gestalten – in ökologischer und ökonomischer Hinsicht. Aus meiner Sicht ist das ein Zukunftsmodell mit viel Potenzial.“