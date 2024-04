Die Anlagen planen und konstruieren Muschiol und seine Ingenieure gern auch nach Maß, orientiert an Produktmix, Hallenplanung und Bedarf. Alexander Muschiol verrät: "Unsere kleinste Anlage ist in der Technischen Universität Darmstadt im Einsatz, wo sie für Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit Kleinserien eingesetzt wird. Die bislang größte Anlage steht in Litauen bei Glassbel – gefertigt werden hier Multilayer-Laminate bis zu einem Format von 3 x 8 Meter. Geplant haben wir aber auch schon 4 x 20 Meter."

Darüber hinaus gibt es Serienmodelle: Die kleinste Variante ist die Lösung "High Value". In dieser Rundlaufvariante mit einem Nutzmaß von 3,21 x 2,55 Meter können bis zu 50 Quadratmeter hochwertiges VSG pro Schicht produziert werden, zum Beispiel als Ergänzung zu einer bestehenden Autoklav-Linie. So lassen sich besondere Produkte und niedrige Losgrößen vor dem Vorverbund in Richtung "LamiPress" ausschleusen, die zudem eine Ausfallrate von unter einem Prozent gewährleistet. Das optimiert den Prozessfluss auf der VSG-Linie und erhöht die Kapazität auf der Basislinie um bis zu 30 Prozent.

Die zweite Variante ist der "Everybodys' Autoclave" mit einem Nutzmaß von 4 x 3 Meter und einem Output von 100 Quadratmetern pro Schicht. Die Glaspakete werden hier über den sogenannten "LamiStore" zugeführt. Die dritte Lösung "Max. Output" produziert in der "LamiDoublePress"-Zuführung auf einem Nutzmaß von 6 x 3,21 Meter bis zu 250 Quadratmeter pro Schicht in einem vollautomatisierten Prozess. Für maximale Prozesssicherheit, eine leicht beherrschbare Produktion und perfekte Resultate sorgt eine intelligente Software mit hunderten vorgespeicherten Konfigurationen (Glasdicken, Aufbauten, Folientypen etc.).

(bt)

Weitere Informationen: lami-press.de