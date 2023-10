Bei zahlreichen industriellen Anwendungen müssen täglich Werkstücke mit sperrigen Abmessungen und hohen Gewichten positioniert sowie ge­wendet werden. Häufig übernehmen diese Aufgaben mehrere Mitarbeiter, die das Werkstück aus Mangel an geeigneten Vorrichtungen mit bloßen Händen drehen – auf Kosten des eigenen Rückens. Bei mehreren hundert Teilen pro Tag kann dabei schnell Hektik entstehen, wobei Verletzungen der Mitarbeiter und Kratzer am Bauteil durch ungenaue und zu schnelle Bewegungen kaum vermeidbar sind. Abhilfe schafft hier das „wendoLIFT“-Sortiment von Barth, das mobile und zuverlässige Arbeitstische mit Wendevorrichtung umfasst, die für Bauteilgewichte von 140 bis 450 Kilogramm geeignet sind. Aufgrund ihrer platzsparenden Konstruktion, leichten Handhabung und flexiblen Ausrichtung sind sie für zahlreiche Einsatzorte geeignet. Von deren Beweglichkeit profitiert unter anderem der Holzbearbeiter Schuhbauer, der damit sperrige Platten von bis zu sechs Metern Länge wenden und von einer Bearbeitungsstation zur nächsten transportieren kann.

Exakte Wiederholbarkeit

Der neue Wendetisch wird bei Schuhbauer als mobiler Lasthelfer eingesetzt. „Wir nutzen bei uns in der Fertigung fünf Tische mit Rollenbahnergänzung, weil wir unsere Bauteile oft zwischen verschiedenen Bearbeitungsstationen hin und her transportieren müssen – und das bei einer Werksgesamtfläche von 6.000 Quadratmetern“, erklärt Max Schuhbauer, federführend im Bereich Technik bei Schuhbauer. Bei den Werkstücken handelt es sich um schwere, lange Tischplatten, die unter anderem Bestandteil von Werkstattmöbeln sind. Die Platten müssen beidseitig bearbeitet werden. Der Wendevorgang gewährleistet eine hohe, exakte Wiederholbarkeit beim Ausrichten.

„Dank des ‚wendoLIFT‘ kann ein Mitarbeiter allein die Platten ohne Anstrengungen zwischen den Stationen hin und her fahren und sie gleichzeitig für das Bearbeiten wenden. Früher mussten dafür immer andere Kollegen hinzugeholt werden“, so Schuhbauer. Die hochwertigen, bremsbaren Laufrollen sorgen für eine flüssige Bewegung, wobei das Bauteil sicher aufliegt und zusätzlich mittels spezieller Aufnahmen fixierbar ist. Da die Tischoberseite gleichzeitig als Arbeitsfläche dienen kann, lassen sich kleinere Bearbeitungen wie das Lackieren auch direkt auf dem Tisch durchführen. Ein weiterer Bonus der relativ kompakten und mobilen Wendevorrichtung: Die Tische nehmen nur wenig Raum ein und können für mehrere Arbeitsplätze bereitgehalten werden. Dadurch lassen sich auch zusätzliche Bearbeitungsstationen einsparen.

Leichtere Bearbeitung

Werkstück- und einsatzspezifische Anpassungen sind bei Barth keine Seltenheit und werden bei der Konstruktion berücksichtigt, um die jeweiligen Bearbeitungsschritte sicherer und effizienter zu gestalten. Im Fokus stehen dabei immer das ergonomische Arbeiten, das Minimieren von Verletzungen der Mitarbeiter sowie Beschädigungen am Bauteil. „Der flexible wendoLIFT wendet nicht einfach nur Werkstücke. Er ermöglicht ihre schnellere und leichtere Bearbeitung mit weniger Personaleinsatz als bisher, was die gesamte Werkslogistik nachhaltig verbessern kann“, fasst May den Konstruktionsanspruch bei Barth zusammen.

