Was Kosten Cobots?

Welche Kosten spielen beim Einsatz eines Cobots eine Rolle? Die erste grundlegende Unterscheidung ist die zwischen den Anschaffungs- und den Betriebskosten. Die Anschaffungskosten fallen gleich in der Startphase des Automatisierungsprojekts an und umfassen im Wesentlichen den Roboter, die Peripherie wie etwa Greifer, Kameras, Software oder Sensoren sowie die Integration der Cobot-Anlage in die laufende Fertigung. Hier wird bereits deutlich, dass der alleinige Fokus auf den Anschaffungspreis des Roboters zu kurz gedacht ist. Eine grobe Faustregel von Universal Robots lautet: Durchschnittlich macht der Preis für den Roboter in etwa ein Drittel der gesamten Anschaffungskosten aus. Im spezifischen Einzelfall kann dies jedoch stark variieren, je nach Applikation und Wahl des Modells. Auch bei der Aufstellung der Betriebskosten gilt es wieder, je nach Anwendungsfall zu unterscheiden. Wer plant, seinen Cobot über Jahre hinweg in einem unveränderlichen Produktionsschritt einzusetzen, dem entstehen kaum nennenswerte Mehrkosten. Gegebenenfalls muss das Robotersystem von Zeit zu Zeit gewartet werden. Einen genaueren Blick auf die Betriebskosten gilt es zu werfen, wenn sich die Anforderungen an die Roboter-Applikation im Laufe der Zeit immer wieder ändern: falls sich etwa (wie beispielsweise in der Kleinserienfertigung) die Beschaffenheit des Werkstücks oder die Produktionsumgebung regelmäßig verändern oder der Cobot sogar für ganz unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden soll. Dann fällt auch regelmäßig ein gewisser Aufwand für die entsprechende Anpassung des Systems an.