Forum Aluminium: Das Programm steht fest

Fokus auf Nachhaltigkeit und Energiemanagement

Die internationalen Experten diskutieren in Vortrags- und Interview-Sessions den Status quo der Aluminiumbranche mit Schwerpunkt auf die aktuellen Themen Nachhaltigkeit und Energiemanagement. Tag 1 stellt sich der Frage, ob energieintensive Industrie in Europa eine Zukunft hat. Tag 2 ergründet, wie emissionsfreie Aluminiumproduktion künftig gelingen kann und was dafür notwendig ist.

Auf die Teilnehmer*innen warten Themen wie "Innovative Lösungen für nachhaltige Mobilität in Hochleistungsfahrzeugen", "Methoden und Instrumente zur Berechnung des Kohlenstoff-Fußabdrucks" bis zum "Aluminiumrecycling als wichtiger Beitrag zur Sicherung der europäischen Rohstoffversorgung" sowie weiterer spannender Diskussionsstoff.