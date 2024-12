Aluminiumtüren Eingangstür für den Objektbau

Mit der Commercial Variante für die Bautiefe 75 mm ergänzt Schüco die Türenplattform AD UP (Aluminium Door Universal Plattform) um eine Ausführung für stark frequentierte Objektgebäude. Schüco AD UP 75 Commercial ist einfach und übersichtlich in der Fertigung und Installation. Gleichzeitig ist die Eingangstür stabil und bietet eine gute Anbindbarkeit an Fassaden- und Fenstersysteme.