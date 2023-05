Wenn die Produktion keine 100-prozentige Kontrolle erfordert und Messaufgaben eher sporadisch oder kurzfristig anfallen, bieten Auftragsmessungen oft eine wirtschaftlich attraktive Alternative. Das deutsche Messtechnikunternehmen Polytec bietet deshalb Schwingungs- und Strukturanalysen, Modaltests und berührungslose Oberflächenmesstechnik auch als Dienstleistung an, entweder auf den Prüfständen in den eigenen Applikationszentren in Waldbronn/D, Japan und in den USA, oder mit transportablen Geräten direkt vor Ort, zum Beispiel wenn sich die Prüflinge schlecht transportieren lassen.