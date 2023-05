Tonnenschwere Statik-Simulationen

Die Wucht eines Erbebens nachzubilden, erfordert extrem belastbare technische Konstruktionen. Das ETH-Institut für Geotechnik nutzt dafür eine rund 20 Tonnen schwere Armzentrifuge, deren Drehbewegung bis auf das 250-fache der Erdanziehungskraft beschleunigt werden kann. Eingehüllt in einen riesigen Betonzylinder, können an den beiden Enden vom Dreharm der Zentrifuge maßstabsgetreue Modelle unterschiedlichster Bodenstrukturen befestigt werden. Der Aufwand dient dem Zweck, die Auswirkungen von Erdbeben beliebiger Stärke auf die Bodenschichten möglichst präzise simulieren zu können. Wo immer beispielsweise ein großes Bauwerk in einem erbebengefährdeten Gebiet errichtet werden soll, kann die Statik dank der Simulation den jeweiligen Bodenverhältnissen entsprechend optimal angepasst werden.