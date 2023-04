Über die regulären Programme hinaus biete die EWM-Schweißoberfläche noch weitere Funktionen wie etwa das "Pendeln" an. Damit sich der Brenner quer zur Schweißnaht bewegt, müsse der Cobot nicht separat "angelernt" werden. Die Fachkraft müsse einfach die Frequenz und Amplitude angeben und der Cobot realisiere eine breite, gleichmäßige Schweißnaht. Für die schnelle Inbetriebnahme bietet EWM vor Ort eine Grundlagenschulung an. Benutzer erhalten dabei eine Einführung in die Software des Cobots und in die Bedienung des Schweißgerätes. Weitere vertiefende Schulungsinhalte werden als Option angeboten.