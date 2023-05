So funktioniert Presshärten

Beim Presshärten wird Stahl bei hohen Temperaturen erhitzt und dann in einer Presse schnell abgekühlt. Auf diese Weise entsteht ein robuster Stahl, aus dem auch komplexe Bauteile geformt werden können. Um sie korrosionsbeständig zu machen, müssen diese Bauteile aber noch mit einer zusätzlichen Beschichtung überzogen werden. Die kann man auf unterschiedliche Art aufbringen. So können die Hersteller den Stahl in Aluminium feuerverzinken. Nachteil: Eine solche Beschichtung ist weniger korrosionsbeständig als eine aus Zink. Zink wiederum verdampft bei Erhitzung auf 900 Grad Celsius, also bei den Temperaturen, die zum Presshärten von Stahl erforderlich sind. Bringt man die Beschichtung aus diesem Grund erst nachträglich auf, wenn der Stahl bereits geformt wurde und abgekühlt ist, erhält man weniger widerstandsfähige Bauteile.