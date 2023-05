Erhältlich ist die neue Wolframelektrode mit acht unterschiedlichen Durchmessern von 0,5 bis 4,8 Millimetern jeweils in einer Länge von 150 oder 175 Millimetern. Die Elektroden werden grundsätzlich ungeschliffen geliefert. Bei Bedarf schleift EWS sie aber auch in einem 28-Grad-Winkel an. Auf Wunsch gestaltet EWS die Verpackungen der GEN3-Schweißelektroden auch individuell mit Kundenlogo, EAN-Code oder eigener Artikelnummer. [gr]