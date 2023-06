Dr. Elmar Raiser, Geschäftsführer der Klaus Raiser GmbH & Co. KG, erklärt die Kernkompetenz des Unternehmens: "Beim Reibschweißen ist der Schlüssel zum Erfolg lediglich eine Kombination aus Reibung und Druck. Das bedeutet, dass keine zusätzliche Energie, beispielsweise in Form von Strom, zugeführt werden muss. Die Reibbewegung reicht aus." Vor allem das hochproduktive Rotationsreibschweißen, eine spezielle Art des Reibschweißens, rentiere sich aus vielerlei Gründen, so Raiser.