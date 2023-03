"Rohe" Präzision

In zweierlei Varianten - im und auf dem Dach - ist das Hightech Solardach von Prefa erhältlich. Genau wie all seine Komponenten, von der Verglasung bis zu den Steckern, ist auch der Unterbau aus Aluminium hochwertig und bis ins Detail durchdacht. "So wird aus der Produktion von Aluminium-Rohlingen - was ja eher nach einer groben Arbeit klingt - eine Präzisionsangelegenheit", erklärt Halbwachs. Die Strukturbleche für die zukünftigen Photovoltaik-Anlagen werden per Laserschneidesystem produziert. "Aufgrund der Beschaffenheit des Materials mussten wir zusätzliche Sauger rund um unseren automatischen Lagerturm aufbauen", erklärt der MPH-Chef.