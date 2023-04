Viele Schweißprozesse verfügbar

"Das Plus der Lorch-Lösung liegt zudem in der großen Anzahl an Lichtbögen, die die Stromquelle bietet und jeder einzelne hat da auch seine Daseinsberechtigung", erklärt Nils Tippe. Dank der FullProcess Ausführung der S-Serie können neben den Standardprozessen auch weitere Schweißprozesse wie SpeedPulse XT, TwinPulse XT oder SpeedUp eingesetzt werden, die je nach Anwendung Geschwindigkeit, Qualität und Nahtoptik nochmals erheblich erhöhen. "Viele Bauteile schweißen wir beispielsweise mit SpeedPulse XT. Damit erreichen wir eine hohe Einbrandtiefe und können gleichzeitig das Maximum an Geschwindigkeit rausholen", zeigt sich der Jorado-Betriebsleiter beeindruckt.

Beim Cobot UR10e, dem neuesten Modell von Universal Robots, mache sich die schnellere Bewegungsgeschwindigkeit und der längere Cobot-Arm mit einem Arbeitsradius von 1.300 Millimetern besonders positiv bemerkbar. Um mehrere Teile parallel aufspannen zu können, habe man sich vom Start weg für einen größeren Arbeitstisch mit 2,5 Meter Länge entschieden. Und mit der praktischen Smart Copy Funktion könne man die Programmierung gleich für mehrere aufgespannte Bauteile vornehmen und in Serie schweißen. Nicht wegzudenken ist für Jürgen Tippe der neue Multifunktionsflansch, der eine frühere Bedienung per Fußtaste ersetzt. "Den würde ich immer nachrüsten." Der Flansch ist direkt am Cobot-Kopf angeschlossen und über drei frei belegbare Tasten können Funktionen wie das Teachen oder Heften von Bauteilen oder der Drahtvor- bzw. Drahtrückzug unmittelbar an der Schweißaufgabe ausgeführt werden. Zudem ermöglicht sein ergonomisch geformter Griff ein entspanntes Positionieren des Cobots im Freedrive.

"Der Cobot hat unsere Erwartungen in jedem Fall übertroffen, das Fazit können wir bereits nach zwei Monaten ziehen. Das perfekte Zusammenspiel von Cobot, Stromquelle und Software hat für uns wichtige neue Kapazitäten geschaffen. Außerdem entlastet die neue Anlage unsere Schweißer, die sich jetzt viel mehr auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können. Aber nicht nur das. Auch für junge Menschen, die gerne programmieren und mit EDV umgehen, macht der Umgang mit dem Cobot das Schweißen nochmals attraktiver", bilanzieren Jürgen und Nils Tippe unisono. [gr]