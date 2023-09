Pult-, Sattel- oder Walmdach

Die Wahl des Wintergartendachs kann eine Herausforderung sein. Welche Dachform passt zum Haus und den persönlichen Vorstellungen? Pultdach, Flachdach oder doch ein Satteldach? Die gesamte Optik des Wintergartens, innen wie außen, sowie die wohnliche Atmosphäre wird stark von der Konstruktion der Dachform beeinflusst. Daher ist die Dachform für die gesamte Planung eines Wintergartens immens wichtig.

Das Pultdach ist die „klassische“ und sehr beliebte Dachform für einen Wintergarten. Das Besondere an dieser Dachform ist, dass das Wintergartendach an die Dachausrichtung des Hauses angepasst ist. Direkt am Haus ist das Pultdach also am höchsten. So wird das Dach des Hauses durch das Wintergartendach optisch verlängert. An den Seiten des Pultdaches können Lüftungen installiert werden. Zudem kann durch die Dachschrägung Regenwasser optimal ablaufen. An den meisten Pultdächern befindet sich an den niedrigsten Punkten eine Dachrinne mit Fallrohr, damit das Wasser noch besser ablaufen kann. Viele Hausbesitzer entscheiden sich für diese Dachform, weil sie einfach zu installieren und kostengünstig ist. In manchen Fällen ist diese Dachform nicht umsetzbar, wenn die Höhe des Hauses nicht ausreicht.

Das Satteldach ist eine Alternative zum Pultdach mit einem auffälligeren Design. Der Satteldachwintergarten hat zwei Dachflächen, die an einer Kante zusammenlaufen. Damit biete sich im Wintergarten für gewöhnlich mehr Platz. Die besonderen Vorteile sind das Raumgefühl und die Raumhöhe. Durch die vielen Fenster- und Glasflächen gelangt viel natürliches Licht nach innen. Die Fenster sind im Vergleich zu anderen Dachformen auch größer und können flexibler an Wünsche angepasst werden. Das Satteldach des Wintergartens hat ein hohes Gefälle, wodurch Regenwasser effektiver ablaufen kann. Für einen Satteldachwintergarten finden sich auch Mar­kisen oder andere Beschattungen. Am Giebel kann ein kleines Fenster zur Lüftung installiert werden.

Bei einem Walmdach kann es sich um ein Sattel- oder Pultdach handeln. Das Besondere an dieser Dachform ist, dass die Seiten leicht abgewalmt sind. In manchen Fällen kann ein normales Sattel- oder Pultdach bautechnisch nicht realisiert werden. Mit abgewalmten Bereichen wird das Wintergartendach an Hindernisse oder andere Gegebenheiten angepasst. Abgewalmte Bereiche haben eine schicke Optik und werten das Gesamtbild des Wintergartens auf.