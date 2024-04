Henning und Steffen Strauss, die Brüder an der Spitze des Familienunternehmens, das sich bereits in der vierten Generation befindet, nahmen die Auszeichnung im Palmengarten in Frankfurt am Main entgegen. Vor einer Kulisse von 500 geladenen Gästen, darunter Größen aus Handel, Industrie und Dienstleistungen, verkörperten sie den Unternehmergeist, der ihre Marke auszeichnet. Henning Strauss, der Kreativchef und CEO des Unternehmens, betonte in seiner Dankesrede die Bedeutung der Anerkennung: "Marke führt. Der Vogel ist Kult. Und wir fangen gerade erst an." Sein Bruder Steffen, der sich um das operative Geschäft kümmert, ergänzte die Bedeutung der Auszeichnung auch für die Rolle als Arbeitgeber.