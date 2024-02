Seit zehn Jahren bieten die Universität für Weiterbildung Krems und die Bauakademie BWZ OÖ gemeinsam das MBA-Studium „Bauwirtschaft“ an. In dieser Zeit haben 264 Teilnehmer*innen das Studium belegt. Die Bauwirtschaft-Absolvent*innen kommen zu mehr als der Hälfte aus dem Baugewerbe und der Bauindustrie – die übrigen verteilen sich auf die Bereiche Immobilien, Projektmanagement, Baunebengewerbe und öffentlicher Dienst. Als zweites Studium bieten die beiden Partner die Möglichkeit, den MSc BIM zu erwerben – das erste Studium dieser Art in Österreich. Und auch ein drittes Angebot ist in der Pipeline: Das Bachelor-Studium „Professional Bauprozessmanagement“.