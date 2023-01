Die verbesserte Unterkopfgeometrie der SC5 und SC6 trage weiters zur einfachen Handhabung der 60 Millimeter langen Präzisionsbefestiger bei: Fräsnuten optimieren das Einsenken des Kopfes und erleichtern so das bündige und abplatzungsfreie Setzen der Schraube in der Holzwerkstoffplatte - ohne Kraftaufwand. Die Bohrflügel der beiden Schrauben erzeugen im Holz ein größeres Bohrloch, wodurch das Gewinde während des Setzvorgangs nicht in den Holzwerkstoff eingreift. Treffen diese Flügel auf die Unterkonstruktion, brechen sie weg. Die gehärtete Spitze durchbohrt Baustahl S355 bis zu einer Stärke von fünf bzw. sechs Millimetern.

Die Befestiger können auch als Grundlage für statische Nachweise verwendet werden. Das Gewinde der liefert dabei optimierte Auszugswerte in der Stahlunterkonstruktion. Ihre hohe Tragfähigkeit wurde vor diesem Hintergrund versuchsgestützt mit verschiedenen Stahlgüten und Festigkeiten der Spanplatten ermittelt. [gr]