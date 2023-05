Alle Paneele sind nun ab Werk vorgebohrt. Langlöcher in einer Größe von 6x20 mm sind in einem Abstand von 150 mm auf den Elementen angeordnet. Die Paneele kommen in einer Standardbreite von 200 mm. Sie sind 3 m lang und können vor Ort auf die Gebäudeachsen zugeschnitten werden.