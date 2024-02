Ein Leichtgewicht ist das Flexüack wirklich nicht: 495 Tonnen schwer, mehr als 4 Kilometer lang und ein Durchmesser von 160 Millimeter. Teufelberger-Redaelli hat sich mit dem schwersten Stahlseil bereits zum fünften Mal in Folge den Guinness-Weltrekord gesichert. "Wir sind begeistert und sehr stolz auf diesen neuen Rekord,", meint Markus Würcher, Geschäftsführer Teufelberger-Redaelli. Das Unternehmen hat bereits zum fünften Mal in Folge den Guinness-Weltrekord im Bereich Maschinenbau und Technologie gebrochen. Produziert wurde das gewaltige Stahlsei im Werk von Teufelberger-Redaelli in Triest. Der Herstellungsprozess erstreckte sich über sieben Monate und umfasste mehr als 50 Mitarbeiter*innen in den Bereichen Konstruktion, Beschaffung, Verarbeitung und Einsatz. Der besondere Aufbau des Stahlseils bietet eine Kombination von Faktoren, die auf die anspruchsvollsten Unterwasseranwendungen zugeschnitten sind - einschließlich Offshore-Transport, -Abwurf und -Bergung.