Die Pergola-Markisen sind dank ihrer Pfosten besonders stabil und eignen sich bestens, um auch größere Flächen bis zu 30 Quadratmeter zu verschatten. Ein zeitlos modernes Design passt zu vielen unterschiedlichen Baustilen und setzt Akzente auf der Terrasse. Eine Vielfalt an Farbschattierungen, Dessins und Gestellfarben ermöglicht eine vollkommene Individualisierung der Markise. Und diese endet nicht bei der optischen Gestaltung: Verschiedene Ausstattungsextras machen das Outdoor Living Erlebnis erst komplett. Volant-Rollos oder Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung gewähren höchste Privatsphäre und schützen vor tiefstehender Sonne und Windböen. Heizstrahler spenden wohltuende Wärme und LED-Stripes schaffen eine angenehme Lichtatmosphäre. Die Steuerung sämtlicher Elemente erfolgt dabei über die Funksteuerung WMS. Die Perea P60 von Warema trotzt zudem auch stärkerem Wind und Regen. Ihr regendichter Behang besitzt ein eingearbeitetes PVC-Gitter, welches das Wasser in die integrierte Entwässerungsrinne leitet und kontrolliert abfließen lässt. Dabei gewährleistet das patentierte Warema secudrive System eine sehr gute Tuchspannung. Im eingefahrenen Zustand verschwindet das Tuch komplett in der kompakten Blende, wodurch Verschmutzungen verhindert werden. Damit die Kunden langfristig Freude an Ihrer Pergola-Markise haben, ist neben der Produktqualität auch die korrekte Montage entscheidend. Wie diese abläuft, zeigen wir hier. (gw)