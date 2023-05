Neuauflage der ÖNormen B 2110, B 2118 und A 2060

Was ist ein Redline-Dokument?

Bei einem Redline-Dokument sehen die Anwender*innen durch ein Farbleitsystem auf den ersten Blick, welche Passagen in der neuen Fassung in welcher Form geändert wurden. Auch Aktualisierungen der Verweisungen zu anderen Normen und Rechtsvorschriften werden angezeigt. Dafür wurden die Dokumente manuell gesichtet und gekennzeichnet, um die wesentlichen Änderungen anwenderfreundlich darzustellen. Eine Aufgabe die zukünftig vielleicht durch KI vereinfacht werden könnte. „Unsere Kund*innen brauchen die für sie relevanten Informationen rasch und punktgenau“, beschreibt Höllinger das neue Produktmodell. „Durch die Darstellung der Änderungen in den Redline-Dokumenten gehört zeit- und arbeitsaufwendiges Vergleichen von Dokumentfassungen der Vergangenheit an.“

Bei der Ausrollung der Redline-Dokumente orientierte man sich bei Austrian Standards an internationalen Modellen. So bietet beispielsweise die Standardisierungsorganisation ISO solche Fassungen an, ebenso wie der deutsche Beuth-Verlag für ausgewählte DIN-Standards. „Die internationalen Erfahrungswerte haben uns darin bestärkt, auch für den österreichischen Markt Redline-Dokumente zu erstellen für ausgewählte, wirtschaftlich wichtige Standards wie z. B. die ÖNorm B 2110“, so Höllinger abschließend. „Nun sind wir gespannt, wie das Produkt von der österreichischen Bauwirtschaft angenommen wird.“