Digitale Zwillinge im Erdbau

"Die Baustelle ändert sich täglich"

In einem Interview mit Smart Construction gibt Sina, eine engagierte Baustellenleiterin der Heitkamp-Unternehmensgruppe, Einblicke in ihre Aufgabe.

"Für mich als Baustellenleiter besteht die tägliche Herausforderung darin, die neuesten Entwicklungen auf der Baustelle zu erfassen. Materialien werden angeliefert, Maschinen laufen ständig und ich werde täglich mit einer Flut von Daten konfrontiert! Für mich ist es entscheidend, einen einfachen Weg zu finden, um diese Informationen sinnvoll und effektiv zu nutzen."

Auf der Grundlage ihres Fachwissens in den Bereichen Lean Construction und Building Information Modelling (BIM) will Sina BIM-Methoden in den Erdbau integrieren, indem sie einen ständig aktualisierten digitalen 3D-Zwilling der Baustelle erstellt. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es Managern, Betreibern, Vermessungsingenieuren und Kunden, die neuesten Baustellen-Updates in Echtzeit zu konsultieren.

