Gesundheit Entwicklung neuer Kupferwerkstoffe für Trinkwasser

Material Von: Redaktion Handwerk + Bau

Die am 23.01.2024 aktualisierte EU-Trinkwasser-Richtlinie 2020/2184 setzt hohe Anforderungen an Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser und verschärft Grenzwerte, wie für Blei. Dies betrifft viele Kupferlegierungen in Trinkwasserinstallationen, aber es gibt bereits gute Alternativen.