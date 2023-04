Farbe als Balanceakt

Noch heute könne er sich gut daran erinnern, wie er einst in dem Salon stand und sich darüber Gedanken machte, wie er auf diesen Raum in diesem geschichtsträchtigen Gebäude reagieren sollte. „Mein Auftrag war natürlich, auf diese prachtvolle, ornamentale Raumgestaltung einzugehen und trotzdem etwas Eigenständiges, Gegenwärtiges zu schaffen“, so der Künstler über die Intentionen zu seinem Werk. Schlussendlich habe er sich dafür entschieden, den Raum mit vier Gemälden auszustatten, die an sich über keine Eigenfarbe verfügen sollten. Demzufolge kamen Acrylfarben mit Interferenzpigmenten des Schweizer Herstellers Lascaux zur Anwendung. Diese verfügen über keine herkömmlichen Pigmente, sondern über dünne farblose Kristallblättchen, welche erst durch die Lichtbrechung einen Farbeindruck entstehen lassen.

Je nach Bildgrundierung, Lichteinfall und Betrachtungswinkel entstehen dabei unterschiedliche visuelle Eindrücke – frei nach dem Motto „What you see is what you get“, oder umgekehrt. Um für die gewählten Lascaux-Crystal-Effektfarben – Turquoise, Indigo, Blau und Violett – die gewünschte Farbkraft zu erhalten, setzte der Künstler die Emulsion auf eine schwarze Grundierung. „Der Auftrag der Farbe war ein echter Balanceakt – um den Effekt der changierenden Farben zu erzielen, muss sie sehr dünn aufgetragen werden. Also habe ich die Farbe vorab testweise auf Vergleichsleinwände aufgebracht, um den Rhythmus des Farbauftrags zu üben. Ich habe mich sozusagen in die Farbe eingemalt.“