Bronzener Luxus im Herzen der Schweiz

Zentral in der Innerschweiz liegt er, der Sem­pachersee, im Kanton Luzern. Malerisch eingebettet zwischen sieben kleineren und etwas größeren Gemeinden. In Eich, der kleinsten Gemeinde, empfängt das Seehotel Sonne seit mittlerweile 172 Jahren seine Gäste aus der ganzen Welt. Das Hotel ist umgeben von einem Park auf einer Landzunge des Sempachersees und hat ein eigenes Seebad direkt am Ufer. Vergangenes Jahr ist das Hotel im Rahmen eines umfangreichen Renovierungsprojekt neugestaltet worden. Die Schweizer Innenarchitektin Ushi Tamborriello und ihr Team wurden mit der Konzeption der Lobby, der Restaurants, der Konferenzräume und der Suiten des Hotels beauftragt. Die im Hotelnamen vorkommende Sonne sollte im Kontext des Universums erweitert werden. So die Aufgabe, die das Architekturbüro erhielt. Offene Innenräume, die Bezug auf die Geschichte des Hotels und des umliegenden Sempachersees nehmen sollten, wurden geplant und anschließend umgesetzt. Die Sonne, der Mond und die Sterne spielten dabei eine wesentliche Rolle. Und natürlich das Wasser. Besonderen Luxus wird den Gästen nun in den 42 Suiten des Hotels geboten. Die exklusiven Produkte der Hansgrohe Group Marke Axor veredeln jetzt die Bäder und sorgen für eine überzeugende Optik.

Weltbekannte Designer

Im Seehotel kommen Produkte der skulpturalen Axor-One-Kollektion zum Einsatz sowie die Axor-Universal-Accessoires. Als Farbgebung wählte man gebürstete Bronze, die einen farblich passenden Bezug zum Kontext der Sonne, Mond und Sterne herstellt. Die Axor-Produkte werden gemeinsam mit weltbekannten Designern wie Philippe Starck, Antonio Citterio, Jean-Marie Massaud und Barber Osgerby entworfen und bieten neben Exklusivität auch Stilvielfalt. Armaturen, Waschtische, Wannen, Duschen und Badezimmer-Accessoires in den unterschiedlichsten Formen stehen für die Auswahl zur Verfügung. Axor legt Wert darauf, dass alle Designpartner ihren individuellen Stil in die Kollektionen und Produkte einbringen. Höchste Qualitätsstandards bei der Entwicklung und Produktion soll die Produktvielfakt abrunden. Auch den einzigartigen individuellen Persönlichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer will man entsprechen und entwickelt daher gemeinsam mit Architekten und Innenarchitekten die Produkte.

© Seehotel Sonne // Sonne, Mond, Sterne – und Wasser.

© Seehotel Sonne // Weltbekannte Designer sorgen für Exklusivität und Stilvielfalt.

© Seehotel Sonne // Gebürstete Bronze als Bezug zum Gesamtwerk.

Design Award 2021

Zurück am Sempachersee, zurück im Seehotel Sonne. Wasser ist für das Hotel ein zentrales Element – egal ob es sich um den Blick auf den See handelt, bei der Badewanne auf der Terrasse oder in den Badezimmern und Duschen der Suiten. Hier sind es die Axor-One-Kopfbrausen 280 2jet mit Brausearm, die installiert wurden und für Duschvergnügen sorgen. Die Zahl 280 steht bei der Kopfbrause für den Millimeterdurchmesser, von dem aus man sich von oben beregnen lassen kann. Die Kopfbrause verfügt über eine Strahlscheibe mit markantem, grafischem Design und bietet die Strahlarten Rain und Powder Rain, die mit einem Minimum an Wasser auskommen, während sie die Gäste luxuriös besprühen. Die Brausen sind außerdem mit der QuickClean-Technologie von Hans­grohe ausgestattet. Was bedeutet, dass sie mit flexiblen Silikondüsen versehen sind, an denen sich Schmutz und Kalk mühelos abreiben lassen. So sind hartes Wasser, Schmutz und Reinigungsmittel kein Problem mehr, und Rückstände können dadurch im Handumdrehen entfernt werden. Weiters wird durch die Technologie ein gleichmäßiger, spritzarmer Wasserfluss aus Waschbecken-, Wannen- und Bidetarmaturen garantiert, und durch die einfache Befreiung von Kalk verspricht der Hersteller Produkte, die länger funktionieren und dadurch umweltschonender sind. Die Brausen aber sparen nicht nur beim Wasserverbrauch und sind leicht zu reinigen, sondern sie bestechen auch durch ihre Form. Im Jahr 2021 wurde die Axor-One-Kopfbrause 280 2jet mit dem iF Product Design Award 2021 ausgezeichnet. Der Award wird seit dem Jahr 1953 verliehen und hat sich zum Ziel gesetzt, die „bestgestalteten Produkte der Welt“ auszuzeichnen. Es ist die monolithische Form und wiedererkennbare grafische Designsprache der Axor-One-Produkte sowie die neue Anordnung der Strahlarten, die für die Fachjury Reinheit und Raffinesse verkörpern und für die der Preis verliehen wurde.

Energiesparen

Die verwendeten Waschtischmischer Select 260 für Aufsatzwaschtische mit Push-open-Ablaufgarnitur wurden in der Oberflächenfarbe Brushed Bronze installiert. Mit der AirPower-Technologie wird Wasser und Luft großzügig vermischt, was bewirkt, dass die angereicherten Tropfen üppig und leicht sind. Die Tropfen kommen dadurch spritzärmer im Waschbecken an und verursachen kein unangenehmes Hautgefühl. Zusätzlich kommt im Waschtischmischer Select 260 wie bei allen Hansgrohe-Standardarmaturen seit 2010 das EcoSmart-Prinzip zum Einsatz. Damit soll verhindert werden, dass pro Nutzung der Armatur mehr als maximal fünf Liter Wasser verbraucht werden. Mit dieser Technologie hat man sich zum Ziel gesetzt, Wasser und Energie zu sparen, und möchte einen bewussten Umgang mit Ressourcen in den Vordergrund stellen. Eine weitere Energiesparmaßnahme bietet das Prinzip CoolStart: Es fließt so lange Kaltwasser, bis man den Hebel aktiv bewegt, um Heißwasser zu aktivieren. Bei Standardarmaturen hingegen wird durch die Griff-Grundeinstellung sofort Energie verbraucht, das wird bei diesem Axor-Waschtischmischer vermieden. Dieser Feature reduziert CO₂-Ausstoß und Kosten. Der Select 260 ist ebenfalls ein prämiertes Produkt und wurde im Jahr 2021 mit dem iF Gold Award ausgezeichnet.

Gebürstete Bronze

Egal ob beim den Flüssigseifenspendern, den Rasierspiegeln oder den Toilettenpapierhaltern, bei den Axor-Universal Accessoires setzt man bei den Bädern der Suiten ebenfalls auf eine Brushed Bronze Veredelung. Die Accessoires sind so gestaltet, dass sie sich mit ihrer universellen Formen den archetypischen Produkten von Axor One anpassen. Das Motto Sonne, Mond und Sterne wird mit der Verwendung von Bronze im Seehotel Sonne am Sempachersee optisch auf allen Ebenen in den Bädern unterstrichen. Als zukunftsorientierte Marke hat sich Axor zum Ziel gesetzt, unverwechselbare Produkte zu entwickeln und diese in hervorragender Qualität herzustellen. In Eich kann man sich seit diesem Frühjahr von den Möglichkeiten und der Optik der Axor Produkte überzeugen.