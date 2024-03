Haushaltsgeräte kommunizieren

Um Energie künftig intelligenter zu managen, werden Haushaltsgeräte wie Geschirrspüler, Waschmaschinen, Warmwasserbereiter und dergleichen über Wifi-Smart-Switches mit Emma verbunden. Dadurch kann jederzeit nicht nur die tägliche, monatliche und jährliche Stromverbrauchsstatistik jedes verbundenen Elektrogeräts analysiert, sondern auch der Betriebsstatus überprüft und notfalls von überall her abgeschaltet werden. Um während längerer Abwesenheit der Hausbewohner nicht unnötig Strom zu verbrauchen, können beispielsweise Warmwasserbereiter, Klimaanlage etc. im Voraus rechtzeitig wieder eingeschaltet werden. Unterstützt wird auch der Zugriff auf Smart Grid Ready Wärmepumpen. Und die Liste an Smart-Power-Geräten, die über EMMA gesteuert werden können, solle weiter wachsen, teilte Huawei auf Anfrage von Gebäudeinstallation mit.