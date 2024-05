Bautechnische Richtlinie bleibt vage

Was viele Bauherren beim Neubau oder bei der Sanierung ihres Eigenheims oft vergessen: Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung vermindern nicht nur die Energieverluste im Winter, sondern tragen durch die Wärmerückgewinnung – welche im Sommer die angesaugte Außenluft abkühlt – auch zu einer geringeren Überwärmung der Gebäude bei. Aufgrund der zu erwartenden vermehrten Hitzeperioden ein Umstand, den man keinesfalls vernachlässigen sollte. Immerhin bestehen Gebäude, die jetzt gebaut werden, voraussichtlich auch nach 2050 noch in derselben Form. Laut der für Österreich gültigen OIB Richtlinie 3, die sich mit den Themen Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz in bautechnischer Hinsicht befasst, ist zwar eine „ausreichende Lüftung" von Innenräumen gesetzlich vorgeschrieben. Welche Art der Lüftung erforderlich ist bzw. wann eine manuelle Fensterlüftung ausreicht, geht jedoch weder aus dem Text noch aus den Erläuterungen zur OIB-Richtlinie hervor, was in der Praxis für viele Unklarheiten und Diskussionen sorgt.