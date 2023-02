Künstliche Intelligenz in der Gebäudehülle

Flut an Normen und Richtlinien

Das bedarf einer Vielzahl an Richtlinien. Im europäischen Raum entstehen täglich Normen und Richtlinien, die sich laufend nach dem Stand der Technik ändern. Dadurch ist sowohl in der Planung als auch in der Ausführung ein permanentes Wissens-Update notwendig. Realistisch ist das aber von keinem Bauschaffenden zu verlangen – wodurch sich eine Vielzahl juristischer Themen ergibt.

Denn in den überwiegenden Fällen schuldet man dem Auftraggeber eines Projekts, dieses nach dem Stand der Technik zu realisieren. Wenn man nun nach den in Österreich vielzitierten ÖNormen ausführt, ist es möglich, dass diese nicht den Stand der Technik abbilden. Denn Information und Wissen, Vorschriften und Empfehlungen sind in unzähliger weiterer Literatur niedergeschrieben. Fazit: Es ist heute einem/einer Planer*in oder einem ausführenden Unternehmen kaum möglich, sämtliche fachspezifischen Informationen zu recherchieren, geschweige denn zu lesen und somit beachten zu können. Der Stand der Technik würde dies aber erfordern.

Und schließlich ist der/die Planer*in oder das ausführende Unternehmen durch das Allgemeine bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) dazu verpflichtet, dass das bestellte Gewerk den bedungenen und zu erwartenden Eigenschaften entspricht. Zitat aus dem ABGB: "Wird der geschuldete Erfolg nicht erreicht, obwohl die Sache nach dem 'Stand der Technik' hergestellt wurde, so ändert dies nichts an der Mangelhaftigkeit der Leistung."