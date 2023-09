Hohe Ausfallsicherheit

Das Tauplitzhaus empfängt seine Gäste im neuen Look. Neben dem neugestalteten Frühstücksbuffet, der urigen Tauplitz-Stub’n erwarten die Gäste jetzt auch neue, modern eingerichtete Zimmer samt eigenem Sanitärbereich sowie neuen Etagenduschen. „Gerade dort wird in der Winterzeit eine besonders hohe Warmwasserleistung gebraucht. Gäste kehren mehr oder weniger zeitgleich vom Skifahren zurück und wollen sich duschen, ehe es zur Nachmittagsjause geht“, erklärt Alexander Steinkellner, Key Account Manager der Vaillant Group Austria.

Bei der Wahl der Heizungsanlage ging es um Ausfallsicherheit, Effizienz und individuellen Bedarf: Die neue Lösung musste an das vorhandene Haussystem angepasst werden. „Eine Wärmepumpe war wegen der Gebäudebeschaffenheit und der exponierten Lage keine sinnvolle Option. In unmittelbarer Nähe des Tauplitzhauses verläuft aber die höchste Erdgasleitung Österreichs, die wir nutzen und für das neue System einplanen konnten – eine gute Möglichkeit, um hocheffizient, sparsam und leise zu heizen“, ergänzt Steinkellner. Um die neue Technik leichter in die begrenzten Platzverhältnisse im Keller einbringen zu können, wurden anstelle von einem großen zwei kleinere Vaillant-VKK-656/4 ecoVIT-Gas-Brennwertkessel auf Empfehlung von Josef Hemetsberger gewählt. Das Geräte-Duo sorgt zudem für höchste Ausfallsicherheit und bietet in den Übergangszeiten einen großen Modulationsbereich für Wärme- und Warmwasserbedarf. Der Vorteil dabei: Auf jeden Kessel entfallen geringere Betriebsstunden. Dieser nachhaltige Ansatz kommt den Betreibern mehr als entgegen.