Handelbare Flächenzertifikate

„Wir haben jetzt die Chance, mit der Behauptung aufzuräumen, dass weniger Bodenversiegelung bedeutet, dass wir nicht mehr bauen können. Richtig ist, dass wir mit intelligenten Planungskonzepten nachhaltig bauen und zur Erreichung der Ziele der Österreichischen Bodenstrategie und der Umsetzung des Green Deals beitragen können“, betont Thomas Hoppe, Kommunikationsverantwortlicher des VZI.

Unter Berücksichtigung ganzheitlicher Planungsaspekte könnte das Konzept der handelbaren Flächenzertifikate weit mehr sein als ein rechnerischer Vergleich von prognostizierten Geschossflächen. So könnte der Flächenverbrauch durch eine nachträgliche Nachverdichtung zur Revitalisierung des Ortskerns mit einem Faktor unter 1,0 bewertet werden, während ein Supermarkt am Ortsrand einen höheren Multiplikator erhält. Die Erhöhung der zulässigen Gebäudehöhe für bestehende Gebäude in vitalen Gebieten mit guter Verkehrsanbindung könnte sogar einen positiven Beitrag leisten, wenn im Gegenzug dafür gesorgt wird, dass Versiegelung an anderer Stelle vermieden wird.

Eine Diskussion über die Anwendung dieses Instruments hätte bei einer niederschwelligen partizipativen Abwicklung auch eine positive gesellschaftliche Wirkung. „Das Interesse der Bevölkerung an einer aktiven Beteiligung ist durch die hohe Priorität und die zunehmende eigene Betroffenheit, unter anderem durch die bereits heute spürbaren Folgen des Klimawandels, sicherlich gegeben“, ist Hoppe überzeugt.

Auch vor dem Hintergrund, dass in der EU-Taxonomie-Verordnung festgelegt wurde, dass Neubauten nicht auf Flächen mit hohem Biodiversitätswert oder auf Acker- und Kulturflächen mit mäßig bis hoch fruchtbaren Böden zulässig sind, sollten aus Sicht des VZI seitens der öffentlichen Hand, die davon betroffen sein wird, zeitnah Maßnahmen ergriffen werden, die nachhaltige Planungen und Konzepte unterstützen.