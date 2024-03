Im Gespräch: Mario Pascal Necker, E-Necker

Schon seit langem bildet KNX eine wichtige Basis der Gebäudeautomation, nicht nur im industriellen, sondern auch im privaten Bereich. Gerade die Interoperabilität unterschiedlicher Geräte bildet dabei einen wichtigen Mehrwert, stecken doch mittlerweile mehr als 25 Jahre Erfahrung im KNX-System. Im Gespräch mit Gebäude Installation erklärt Mario Pascal Necker, seines Zeichens Geschäftsführer des KNX-Spezialisten E-Necker, wohin die KNX-Reise weiter geht, wie es um die Sicherheit in KNX-Welten bestellt ist und welche Rolle der Smart Home Standard Matter für das KNX-System spielt.

Gebäude Installation: Im Smart Home Segment bieten drahtlose Systeme Vorteile in Bezug auf Flexibilität und Einsatzszenarien, verdrahtete Systeme bieten hingegen Stabilität und Bandbreite – lassen sich beide Systeme mittels KNX verknüpfen um die Vorteile beider Welten zu genießen?

Mario Pascal Necker: In der KNX Welt gibt es die gleiche Geschwindigkeit im verdrahten und Funk-Medium von 9,6 kbit/s. Durch den KNX Funkstandart, KNX RF Secure Multi, werden z.B. Bestätigungstelegramme sehr schnell gesendet. Es wird bei diesem Funkstandard ein Zeitschlitzsystem angewendet, wie wir es auch aus dem 4G beziehungsweise 5G Mobilfunknetz kennen. Dass diese Telegramme verschlüsselt sind, ist ein positiver Nebeneffekt. Natürlich ist, wie auch im komplexen KNX Standard, die Abwärtskompatibilität weiterhin gewährleistet. Zusätzlich ist KNX RF ist eine gute Lösung für Nachrüstungen, oder aber auch, wenn man keine sichtbaren Kabel haben möchte.

Sicherheit wird immer mehr zum wichtigen Faktor, wie lassen sich KNX-Systeme absichern?

Wenn man die letzten Hacking Attacken betrachtet, welche bei KNX-Systemen passiert sind, stellt man fest, dass immer Fahrlässigkeit im Spiel war. Teilweise aus Unwissenheit, aber auch weil keine Maßnahmen eingerichtet wurden, welche Hacken verhindern. So wurden beispielsweise gewisse Ports in Routern geöffnet, wodurch ein ungesicherter Zutritt zur KNX-Anlage möglich war. In den letzten zwei Jahren hat sich der Stand der Technik weiterentwickelt und es kamen Produkte auf den Markt, um dies zu Verhindern.

Der aktuelle Stand der Technik um die KNX Installation abzusichern, ist mit heutigem Tag folgender:

1.) Projektpasswort

2.) BCU-Schlüssel (BAU-Schlüssel)

3.) KNX-Programmierschloss

4.) KNX-Secure Funktionalität aktivieren

5.) Zugriff nur über VPN oder Remote Access Lösungen

6.) Port 3671 nicht via Internet erreichbar machen

7.) Filtertabellen in Bereichs- u Linienkopplern aktivieren

8.) laufende Schulungen im Bereich KNX besuchen

9.) und meinen Blog unter www.e-necker.at abonnieren.

Der Matter-Standard gewinnt an Breite, verliert allerdings auch die ersten Unterstützer – welche Rolle spielt Matter in der KNX-Welt?

Ich beobachte dieses Thema schon sehr lange. Wie ich vermutet habe, wird zwar versucht, einiges zu präsentieren, jedoch gibt es immer weniger werdende Unterstützer. Dies kann in der kompletten Smart Building Bewegung zu einer Veränderung führen. In der KNX-Welt schreitet das Thema IoT, welches ja der Matter-Standard für KNX sein sollte, voran. In der Normungsarbeit war KNX, von Beginn in den unterschiedlichen Normen beteiligt, bei Matter wird es Verknüpfungen geben.

Betrachten wir den Markt, ist die Integration schon im Gang von KNX zu Enocean, Zigbee, HUE, M-Bus, Bacnet, Sonos usw. Dies ist quasi schon eine abgespeckte Matter-Integration. Die vollständige wird dann stattfinden, wenn man ein stabiles Regelwerk hat und nicht immer wieder massive Änderungen bei der Integrationen stattfindet.

Herr Necker, herzlichen Dank für das Gespräch.