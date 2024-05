Dazu wurde eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt, die zeigt, dass der neue Verbinder den CO₂-Fußabdruck bei der Produktion um 22 bis 38 Prozent pro Quadratmeter reduzieren kann. Die Analyse wurde nach dem Cradle-to-Gate-Prinzip durchgeführt. Berechnet wurde die Reduzierung im Prozess von der Anlieferung des Rohstoffs bei Ege Carpets bis zur Auslieferung der fertigen Teppichfliesen an die Kunden. "Wir verwenden ein Bindemittel, um den Teppichrücken an der Teppich oberfläche zu befestigen. Den darin enthaltenen Latex haben wir nun für alle unsere ReForm-Teppichfliesen, die wir in mehr als 400 Varianten herstellen, durch das Bindemittel aus recycelten Autoglasscheiben ersetzt. Dadurch können wir unseren CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren", sagt Ege Carpets-CEO Rune Stephansen.