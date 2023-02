Auch frei im Raum schwebende Akustikpaneele können zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt werden. Diese Paneele sind nach den geltenden Regeln zu befestigen und laut Vorgabe vom/von der Planer*in auszurichten. Gerade dort, wo große Raumvolumen auf schall- bzw. sprachintensive Bereiche treffen, können sie ihre Vorteile ausspielen. Diese werden vorwiegend über Informations- und Kassentheken eingesetzt. So wird ermöglicht, dass in einem großen Raum wie man sie in Super- oder Baumärkten vorfindet, der Kunde an der Information verstanden wird. In Restaurants über den Tischen befestigt, tragen sie Sorge dafür, dass die Gespräche am Tisch verstanden und nicht an den Nachbartischen gehört werden können. Weiters verbessern diese Systeme die Akustik in Konzertsälen. In Großraumbüros verhindern diese schwebenden Paneele, dass die Mitarbeiter nicht durch die Arbeit der Kollegen gestört und abgelenkt werden. Zusammen mit einer ansprechend gestalteten Optik lassen sich akustische und visuelle Lösungen generieren, die auch aus optischen Aspekten zu einem echten Blickfang werden.