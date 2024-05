Badplanung für Generationen

„Ein gut geplantes Bad ist in jeder Lebensphase verwendbar“, weiß Planer und Badexperte Alexander Leopold. Elemente, wie eine bodenebene Dusche mit einem Sitzelement, ein höhenverstellbarer Waschtisch, ein freihängendes WC mit Haltegriff, dazu ein durchdachtes Lichtkonzept, Accessoires wie ein schwenkbarer Spiegel, wisse man nicht nur im Alter zu schätzen. Um ein Generationenbad herzustellen sei alles an nötigen Produkten da, betont der Experte. Was es aber vor allem braucht, sei ein guter Wille der Planenden ebenso, wie der Benutzenden, sich auf das Abenteuer einer generationengerechten Gestaltung einzulassen. Das betrifft auch die Phase der Übernahme des Bades durch die nächste Generation. Dass dabei üblicherweise ein wenig Umgestaltung fällig wird, sieht der Experte als langfristige Geschäftschance für Planer und Ausführende Gewerbebetriebe. So könne ein Generationenbad, obwohl es vom Konzept her eigentlich immer das gleiche bleibt, für lange Zeit zu einem Wirtschaftsfaktor werden, „denn in Gutes wird immer wieder gerne investiert“, ist Alexander Leopold überzeugt.