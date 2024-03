Im Gespräch mit der „Bauzeitung“ hat der renommierte deutsche Architekt Werner Sobek vorgerechnet, dass die Bauwirtschaft mehr als 50 Prozent der globalen CO2-Emissionen verursacht (siehe Ausgabe 3/2024 der BZ). „Die Bauwirtschaft ist der mit Abstand größte Produzent von Treibhausgasen“, so Sobek

Er hat dabei auch erläutert, wie er sich eine Ökologisierung des Bauwesens in der Praxis vorstellt: „Wir müssen das materialsparende, das recyclinggerechte und das abfallarme Bauen fördern und wir müssen die Freisetzung von CO 2 reduzieren, was nur durch eine vernünftige Bepreisung gelingen kann“, meint der Wahlwiener. Diese Bepreisung stellt sich Sobek folgendermaßen vor: „Für die Emissionen, die bei der Herstellung der Baustoffe und der Bauteile sowie bei den Bauprozessen vor Ort entstehen, wird ein realistischer Preis veranschlagt – je höher die Emissionen, desto höher die Kosten.“

Die Bauzeitung hat nun wissen wollen, wie es um das Thema „Nachhaltigkeit“ im heimischen Baugewerbe bereits bestellt ist. Das Ergebnis ist ambivalent: Auf die die Frage, welche Bedeutung die Nachhaltigkeit bei der Beschaffung von Materialien, Werkzeugen und Maschinen hat, halten sich die Antworten die Waage. Knapp die Hälfte der Befragten meint, dass sie „kaum eine“ (42.5 Prozent) oder „keine“ (5 Prozent) Bedeutung hat. Etwas mehr als die Hälfte hält sie für „wichtig“ (25 Prozent) oder „sehr wichtig“ (25 Prozent). 5 Prozent geben ihr sogar die „oberste Priorität“.