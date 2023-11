Die Vermessung der Welt

„Der BLK2FLY definiert die Arbeitsabläufe zur Erfassung der Realität in verschiedenen Branchen neu, insbesondere in den Bereichen digitales Bauen, Bestandsdokumentation und -analyse sowie kritische Infrastruktur", sagt Pascal Strupler, Business Director Autonomous Reality Capture in Hexagons Geosystems-Division. „Vollständige 3D-Messdaten sind ein entscheidender Bestandteil dieser Arbeitsabläufe, und jetzt, da der BLK2FLY in der Lage ist, auch Innenräume zu scannen, können Anwendende vollständige, umfassende digitale Zwillinge von Gebäuden und Strukturen erstellen.“

3D-Punktwolken mit dem Smartphone

Eine weitere Innovation ist der Leica BLK2GO PULSE mit neuer LiDAR-Sensortechnologie, der speziell für den Einsatz in Innenräumen entwickelt wurde. Mit dem Smartphone gesteuert liefert der BLK2GO PULSE im Handumdrehen colorisierte 3D-Punktwolken.

Der BLK2GO PULSE wurde in Zusammenarbeit mit Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) entwickelt. Der Scanner nimmt genau das auf, was der Nutzer sieht. Colorisierte 3D-Daten werden in Echtzeit auf das Smartphone übertragen. Ein am Scanner befestigtes Smartphone (iOS oder Android) dient der Steuerung und bietet Zugriff auf einen schlanken Komplettworkflow in der BLK Live-App. Für eine optimierte Datenerfassung führen In-App-Benachrichtigungen den Nutzer durch den Scan-Prozess.

Scans lassen sich einfach in Reality Cloud Studio hochladen. Mit Hexagons Cloud-Anwendung können Sie die Reality-Capture-Daten speichern, managen, visualisieren und teilen.

„Dank des schnellen Komplettworkflows, der den Scanner und die Smartphone-App zu einer Reality-Capture-Lösung verknüpft, profitieren die Anwender von einer einfachen und intuitiven Nutzeroberfläche und direktem Zugriff auf vollständige Daten,“ sagt Jürgen Mayer, Präsident Reality Capture von Hexagons Geosystems-Division.